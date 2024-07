Nem mesmo o empate em 1 a 1 para o ABC, no último sábado (29), foi capaz de frustrar a comissão técnica do Ypiranga, que trabalha com a projeção de pontos para terminar a primeira fase no G-8 e avançar ao quadrangular da Série C do Brasileirão. Até o momento o Canarinho é oitavo colocado, com 16 pontos e dois ou três jogos a menos que a maioria dos adversários.