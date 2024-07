Memória Notícia

Acidente com ônibus do Passo Fundo Futsal que vitimou um jogador completa cinco anos

Pablo Yago Radaeli, 22 anos, era o artilheiro e ídolo do time na temporada 2019 e faleceu no episódio. O roupeiro e massagista do time, Sandi Vieira, que ficou em estado grave, relembra os detalhes da pior noite da história da equipe passo-fundense

14/07/2024 - 09h00min Atualizada em 15/07/2024 - 10h49min