Restando quatro rodadas para o término da primeira fase da Divisão de Acesso, o União Frederiquense ingressou, nesta quarta-feira (26), pela primeira vez no G-4 do Grupo A. Isso porque o Esportivo, que poderia ultrapassar o clube na tabela de classificação, perdeu para o Glória na realização do confronto atrasado e, assim, o Leão da Colina confirmou, em definitivo, a quarta colocação da chave, com 13 pontos.