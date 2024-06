Na Montanha dos Vinhedos Notícia

Glória vence o Esportivo e mantém invencibilidade na Divisão de Acesso

Equipe de Vacaria superou o time de Bento Gonçalves com gol de Wesley Pacheco na reta final da primeira etapa. Com o resultado, os comandados de Carlos Moraes chegam aos 26 pontos, na liderança do Grupo A

26/06/2024 - 23h03min