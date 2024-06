8ª rodada Notícia

Esportivo e Glória se enfrentam em jogo atrasado da Divisão de Acesso

Confronto estava previsto para ser realizado no domingo (17), mas por conta da chuva e das condições do gramado do estádio Montanha dos Vinhedos, o duelo foi remarcado. Clássico da Serra será nesta quarta-feira (26), às 19h30min

25/06/2024 - 19h30min