Assim como no primeiro turno da Divisão de Acesso, o Passo Fundo voltou a ser superado pelo Veranópolis com o mesmo placar. Debaixo de muita chuva, com o campo encharcado e pouca presença de público, o Tricolor não conseguiu ser eficiente no ataque e foi derrotado pelo time da Serra Gaúcha por 3 a 1.