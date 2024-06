O União Frederiquense precisou de nove rodadas para vencer a primeira partida fora de casa na Divisão de Acesso. Nesta quarta-feira (19), o Leão da Colina superou o Cruzeiro por 2 a 0, em Cachoeirinha. Com o resultado, o clube ingressa momentaneamente no G-4 do Grupo A, com 12 pontos conquistados.