A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou nesta quarta-feira (12) a mudança na data do jogo do Gaúcho contra o Cruzeiro. A partida, que estava prevista para ocorrer no domingo (16), às 11h, será disputada no sábado (15), às 15h, na Arena do Gaúcho. A alteração foi um pedido da direção do clube de Passo Fundo devido às previsões meteorológicas, que indicam fortes chuvas para o domingo.