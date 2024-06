Depois de dois empates seguidos, o Atlântico voltou a vencer pela Liga Nacional de Futsal (LNF). Nesta segunda-feira (3), o Galo goleou o Brasília por 7 a 1, no Distrito Federal, e subiu para a sexta posição da competição, com 17 pontos conquistados em oito rodadas. O Pato é o líder com 19 e um jogo a mais.