Depois de esquecer a eliminação na Taça Farroupilha, o Passo Fundo Futsal (PFF) precisou virar a chave rapidamente para a sequência do Campeonato Brasileiro. No domingo (2), bateu o América-MG por 3 a 1 e seguiu na liderança com 100% de aproveitamento na competição. Uma atuação que rendeu elogios do técnico Flavinho Cavalcanti.