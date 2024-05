Um dos protagonistas da vitória do Passo Fundo sobre o Gaúcho, na casa do rival, no último domingo (28), Rogerinho pensou em abandonar a carreira no futebol antes de se apresentar no Tricolor. Autor do primeiro gol do clássico, que terminou em 2 a 1 para os visitantes, ele contou à GZH que está sem palavras para descrever sua felicidade.