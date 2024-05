Em meio ao desastre climático vivido no Rio Grande do Sul, o Atlântico fará um treino solidário neste sábado (18), em prol dos atingidos pela catástrofe ambiental. A ação terá início às 10h, no Caldeirão do Galo, e será gratuito, bastando colaborar com doações de fraldas descartáveis, infantis e geriátricas, ou de absorventes femininos.