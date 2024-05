O Ypiranga disputa a Copa do Brasil pela oitava vez na sua história. Em quase todas as edições enfrentou ao menos um time da Série A do Campeonato Brasileiro. E, neste ano, não será diferente. Nesta quarta-feira (1ª), a equipe enfrenta o Athletico-PR na terceira fase da competição, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O jogo de volta está marcado para o dia 22 de maio, na Arena da Baixada.