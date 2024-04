Após um campeonato estadual frustrante para o Ypiranga, escapando do rebaixamento na última rodada, Ypiranga segue com 100% de aproveitamento na Série C do Campeonato Brasileiro. Além de vencer o CSA por 3 a 1 na primeira partida, o Canarinho goleou o Londrina por 4 a 0 fora de casa, domingo (28). O time de Erechim divide a liderança com o Athletic, ambos com mesmo saldo e gols marcados. O próximo desafio também é longe do Colosso: sábado (4), às 17h, enfrenta o Náutico, em Recife. Antes disto, o desafio é pela Copa do Brasil. O Ypiranga recebe o Athletico, quarta-feira (1º), às 18h, em jogo de ida pela terceira fase.