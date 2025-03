Atleta da região conquista título brasileiro de patinação

Bernardo é natural de Taquaruçu do Sul.

Bernardo Folle Sponchiado, natural de Taquaruçu do Sul, conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Patinação Artística 2025. A final aconteceu na segunda-feira (10), em Venâncio Aires.

A competição começou na quinta-feira (6) e reuniu 622 atletas de sete Estados. Na primeira fase do torneio, o atleta do Clube Magia da Patinação alcançou 29,23 pontos e ficou com boa vantagem sobre o segundo colocado. Já na segunda apresentação e disputa final, Bernardo totalizou 70,93 pontos, confirmou a primeira posição e garantiu o título nacional.