Fãs do ABBA agendem-se:  está marcado para abril um tributo do grupo sueco em Caxias do Sul

Caxias do Sul será palco para o espetáculo ABBA Alive – Tributo no dia 5 de abril, às 21h, no UCS Teatro. O show relembra a história dançante de uma das bandas mais importantes da música pop — e das pistas — dos anos 1970 e 1980.

No espetáculo, será possível reviver alguns dos maiores sucessos da banda, como Dancing Queen, Mamma Mia, Take A Chance On Me, entre tantos outros hits.