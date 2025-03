Clubes da Região Norte vão propor alteração na fórmula de disputa da Divisão de Acesso

Arena União receberá os jogos do União Frederiquense.

Atualmente, a Divisão de Acesso é disputada em dois grupos de oito clubes , em turno e returno dentro da chave. Ao término da primeira fase, os quatro melhores colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final. O time com a pior campanha de cada lado é rebaixado para a Terceira Divisão.

No entanto, os três representantes da Região Norte são a favor de uma modificação nessa fórmula. De um lado, Gaúcho e Passo Fundo vão defender que a Divisão de Acesso seja disputada em turno único , contra os outros 15 participantes, classificando os oito melhores e caindo os dois piores.

Ambas as sugestões se enquadram dentro das 21 datas propostas no calendário da FGF, visto que a competição está programada para se iniciar em 17 de maio e terminar no dia 31 de agosto.