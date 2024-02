O União-FW segue planejando o plantel de jogadores que irá defender as cores do clube na Divisão de Acesso 2024. Nesta quinta-feira (15), o Leão da Colina anunciou a contratação do 14º atleta que irá compor o elenco do treinador Hélio Vieira. Trata-se do zagueiro Rogivan, de 23 anos.