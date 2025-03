Yeesco perde para o Fortaleza e está eliminada da Supercopa de Futsal

A Yeesco se despediu da Supercopa de Futsal com a derrota para o Fortaleza por 3 a 2 , na noite desta quinta-feira (27), em Joinville. Na primeira rodada, a equipe de Carazinho havia sido derrotada pelo time da casa e com isso disse adeus para a vaga na Libertadores.

A Yeesco buscou a reação logo no início do segundo tempo. Canabarro diminuiu a diferença aos 16 segundos. Menos de dois minutos depois, Helinho marcou o gol de empate. No entanto, o Fortaleza passou a frente do placar de novo com o gol de Rômulo.