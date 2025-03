Com quatro times  gaúchos, CBF divulga tabela da Série D do Brasileirão 

São Luiz fará a sua estreia no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os grupos e a tabela básica de jogos da Série D do Brasileirão. Os quatro clubes gaúchos estão no mesmo grupo.

A competição terá a participação de 64 clubes, que foram divididos em oito grupos regionalizados. Na primeira fase, as equipes jogam entre si, dentro dos grupos, em turno e returno. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para a fase de mata-mata. Os quatro times que chegarem até a semifinal se classificam para a Série C do ano que vem.