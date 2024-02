Nesta terça-feira (6), os clubes participantes da Divisão de Acesso do Rio Grande do Sul, em 2024, se reuniram na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre, para decidir a fórmula de disputa do campeonato deste ano. Em votação acirrada, a maioria optou por manter o mesmo formato do ano passado.