Filho de Válber se destaca pelo Ypiranga: "Pedi para bater o último pênalti"

Valber Jr (centro) cobrou o último pênalti da série.

O pai brilhou na década de 1990 e o filho está iniciando sua história no futebol brasileiro. Hoje no Ypiranga, Válber da Silva Costa Júnior, ou simplesmente Válber Jr, teve dentro de casa a sua maior referência para trilhar o caminho no esporte.

O pai, revelado pelo Mogi Mirim, acumulou passagem por clubes como Corinthians, Palmeiras, Inter e Vasco. Em seu histórico, carrega a inesquecível briga com Dinho e Danrlei, até então jogadores do Grêmio. O fato aconteceu na Libertadores de 1995, quando o volante tricolor iniciou uma confusão dando um soco no meia Válber, então no Palmeiras.

Apesar disso, o pai sempre foi o maior incentivador para o filho ingressar no futebol. Por acaso do destino, a carreira de Válber Jr iniciou na base do Grêmio, em 2008.

— A mãe não queria que ele seguisse a minha carreira, mas aos poucos ele foi gostando do futebol e aos 13 anos teve a oportunidade de ir para o Grêmio. A partir desse momento comecei a achar que ele levava jeito para isso e hoje eu digo que ele tem a mesma personalidade que eu para jogos decisivos — relembrou Válber pai, que complementou:

— Eu fico muito feliz com a trajetória dele, só não sabia que ficaria tão nervoso quando ele pegasse a bola para bater um pênalti decisivo (risos). Eu já bati vários pênaltis na minha carreira e nunca fiquei tão nervoso como esse do Valbinho.

Valber Jr decisivo

O pênalti comentado pelo pai é o que Válber Jr cobrou na segunda-feira (24), quando converteu a última cobrança do Ypiranga sobre o Monsoon. O gol carimbou a classificação do Canarinho à final da Taça Farroupilha.

Um dos jogadores mais jovens do elenco, Válber Jr solicitou ao técnico Matheus Costa para cobrar a penalidade decisiva.

— Pelo trabalho do dia a dia, tanto o pessoal da diretoria como o da comissão me deram confiança para pedir para ser o último a bater. Claro que eu sabia que seria uma responsabilidade enorme, já que valia a classificação para a final. Eu só tenho a agradecer o professor pela oportunidade e por ter confiado em mim — destacou o jogador de 21 anos.

O pai, claro, serviu de inspiração para o jovem ter personalidade em momentos decisivos:

— O meu pai é meu maior ídolo, tanto pessoal, como profissional. Sigo o exemplo dele, inclusive de personalidade. Tenho certeza de que ele já bateu muitas vezes o último pênalti, mas a única coisa que ele me pediu depois do jogo foi para nunca mais ser o último a bater (risos).

Final da Taça Farroupilha

O objetivo do atacante é que o Canarinho consiga vencer o São Luiz ainda no tempo regulamentar, sem a necessidade de pênaltis. Por isso, Válber Jr destacou a importância de fazer um bom duelo já no primeiro confronto da decisão, neste sábado (1º), às 19h, no Estádio 19 de Outubro.

— Será um jogo muito difícil, a equipe do São Luiz é muito qualificada e os jogadores têm muita capacidade técnica para decidir. Percebemos isso nos confrontos que já tivemos contra eles, então vamos ter que dar algo a mais para sermos melhores nesse jogo. O nosso objetivo é vencer e sair em vantagem para decidir em casa — finalizou.