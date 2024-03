Campeão da Recopa Gaúcha e classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, o São Luiz ainda briga pela classificação para as quartas de final do Gauchão. A fase do Rubro está rendendo frutos, dinheiro no caixa e os atletas aproveitam o momento. É o caso do volante Gabriel Davis, que é um dos destaques da equipe e que foi apelidado de Toni Kroos pelo comentarista da Rádio Gaúcha, César Cidade Dias.