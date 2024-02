Na quarta-feira (21), o São Luiz encara o Ituano na primeira fase da Copa do Brasil. O duelo será no Estádio 19 de Outubro, às 20h30min. Os gaúchos precisam obrigatoriamente da vitória para conseguir a classificação e faturar o prêmio de R$ 945 mil. Apesar de encarar um time que disputa a Série B do Brasileirão, o Rubro encontrará um adversário que passa por uma situação delicada no Paulistão.