O Ypiranga está há oito jogos sem vencer no Gauchão. Em uma situação crítica no Estadual, o Canarinho empatou com o São Luiz em 0 a 0, neste sábado (17), no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, e segue na zona de rebaixamento, ocupando a 11ª posição, com oito pontos. O rival, por sua vez, está em sétimo, com 10.