O treinador Hélio Vieira terá mais um jogador experiente em seu elenco para a disputa da Divisão de Acesso. O União Frederiquense divulgou neste domingo (14), a contratação do meia-atacante Jorginho, que seguirá atuando pelo Guarany de Bagé, clube no qual conquistou o acesso à elite do futebol gaúcho em 2023, até se apresentar ao time de Frederico Westphalen.