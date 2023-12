No domingo (24), véspera de Natal, os jogadores e comissão técnica do São Luiz deixaram a preparação para o Gauchão de lado e realizaram o desejo de um pequeno torcedor de 6 anos. Durante a semana, o clube se deparou com uma carta endereçada ao Papai Noel. O pedido era um par de chuteiras e camisas do Rubro para ele e seus irmãos.