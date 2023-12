O Ypiranga segue se preparando para o início do Campeonato Gaúcho. A equipe comandada por Jerson Testoni iniciou, nesta segunda-feira (11), a terceira semana de pré-temporada visando a estreia no final de semana dos dias 20 e 21 de janeiro, contra o Guarany de Bagé, no Estádio Estrela d'Alva.