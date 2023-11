O elenco do Ypiranga se apresentou na tarde desta segunda-feira (27), no Colosso da Lagoa, para iniciar os trabalhos de pré-temporada. Até a manhã de quinta-feira (30), os atletas irão realizar exames e serão submetidos a avaliações clínicas e cardiológicas. No período da tarde, o treinador Jerson Testoni inicia as atividades em campo.