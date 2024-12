Por que ainda não há definição sobre a final do Gauchão de Futsal 

Semifinal do Gauchão de Futsal foi interrompida após o goleiro João Paulo, do Atlântico, sofrer ofensas de um torcedor do Guarany. Reprodução / GZH

A Yeesco Futsal continua sendo o único time garantido na final do Gauchão de Futsal. O outro finalista está sendo decidido no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) pelo caso de injúria racial que aconteceu no jogo de volta da semifinal, entre Atlântico e Guarany, em Espumoso, no dia 30 de novembro.

O TJD-RS havia punido o Galo com a perda dos pontos da partida e, consequentemente, a eliminação do campeonato. O Guarany estaria na final, mas foi punido com multa de R$ 10 mil e com dois jogos com portões fechados. O caso ainda está no período de recurso e a Liga Gaúcha corre contra o tempo para que a competição termine ainda em 2024.

O presidente da Liga Gaúcha, Nelson Bavier, confirmou que agendou com o pleno do TJD-RS o julgamento para esta quarta-feira (11). No entanto, para que seja julgado ainda nesta semana, os recursos devem ser apresentados ainda nesta segunda-feira (9) ou, no mais tardar, na terça-feira (10).

Até o fechamento desta reportagem, o Guarany recorreu para reverter a decisão sobre a punição de jogar a final com portões fechados. A procuradoria apresentou recurso para aumentar a pena para o clube de Espumoso e para não retirar os pontos do Atlântico.

O Galo já havia sinalizado que também recorreria da decisão do pleno, mas até o momento não ingressou com recurso. O time de Erechim fez o seu último jogo no domingo (8) pela final da Série Ouro, perdendo para a ACBF. Após a partida na Serra Gaúcha, o técnico Paulinho Sananduva chegou a informar que o time estaria de férias. No entanto, a diretoria do clube disse que o grupo ganhou folga, pois aguardará o recurso.

Se os pedidos não forem julgados nesta quarta-feira, o caso poderá ser julgado na próxima semana. Porém, se isso acontecer, a Liga Gaúcha teme que a competição não termine neste ano. Isso porque, há o prazo de novo recurso e, com a proximidade do fim do ano e das férias dos clubes, não haveria tempo hábil para realizar os dois jogos das finais.

