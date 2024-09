O Atlântico está muito perto de conquistar um título inédito para o futsal gaúcho. No domingo (29), o time de Erechim tem a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Fortaleza, no Ceará. Este pode ser o segundo título nacional do clube em menos de um ano. Um feito que pode cravar o nome de Paulinho Sananduva na história do Galo.