Erechim vira o centro do esporte do interior do RS com decisões no futebol e no futsal

Ypiranga e Atlântico terão, respectivamente, duelos na Série C do Brasileirão e na final da Copa do Brasil

19/09/2024 - 16h47min Atualizada em 19/09/2024 - 17h17min