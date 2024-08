Será centro comercial Notícia

Implosão da Cesa de Passo Fundo é agendada para 11 de agosto; conheça os detalhes

Evento inédito no norte gaúcho será realizado às 9h e deve durar seis segundos. Operação começa ainda no sábado (10), com o objetivo de manter a segurança no entorno

01/08/2024 - 13h20min Atualizada em 02/08/2024 - 06h37min