O comércio de Passo Fundo poderá abrir as portas e ter funcionários trabalhando no feriado de Corpus Christi, em 30 de maio. No entanto, a empresa que optar pela abertura deverá assumir a responsabilidade de formalizar o acordo até 30 dias após o fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) deste ano, ainda sem previsão para ser firmada. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo (Sindilojas).