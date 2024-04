Os supermercados de Passo Fundo devem abrir no domingo (21), feriado de Tiradentes. A decisão está em uma liminar emitida na tarde de quinta (18) e é alvo de impasse entre o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sincogêneros) e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio.