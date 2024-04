Em crescimento, o mercado da construção civil de Passo Fundo se destaca ano a ano, modificando constantemente o visual da cidade. Atualmente, são 107 prédios em construção no município, o que deve gerar 5 mil novas unidades nos próximos dois anos. Com os altos números, crescem também as necessidades de modelos cada vez mais tecnológicos, entregues em menos tempo e que geram menos impacto ao meio ambiente.