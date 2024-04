O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo e Região (Sinduscon) lançou a 22ª edição da Construimóveis, uma das maiores feiras da construção e mobiliário do norte gaúcho, na noite de quarta-feira (3). O evento acontecerá entre os dias 28 de setembro e 6 de outubro, no Bourbon Shopping, em Passo Fundo.