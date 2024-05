Desde 2020, Soledade carrega o título de Capital Nacional das Pedras Preciosas. A designação conferida pelo governo federal chancela o trabalho que, há pelo menos duas décadas, é a base da economia do município da Região Norte, responsável por 80% das exportações do setor no RS. Para celebrar a vocação econômica de Soledade, começa nesta quarta-feira (1°) a 22ª Exposol, feira internacional que é considerada a maior de joias e pedras preciosas da América Latina.