A busca por inovações através da inteligência artificial (IA) foi tema de discussão no Painel RBS Notícias, na tarde dessa quinta-feira (7), na Expodireto, em Não-Me-Toque. Durante pouco mais de uma hora, quatro especialistas participaram do debate mediado por Elói Zorzetto, editor-chefe e apresentador do RBS Notícias. Eles expuseram ideias, oportunidades e desafios para um futuro cada vez mais tecnológico e produtivo no campo.