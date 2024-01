A pesquisa de preço em diferentes estabelecimentos é a saída para economizar na compra de material escolar em 2024. Segundo o Procon RS, Passo Fundo está entre as cidades gaúchas com diferença significativa no valor cobrado por itens como cadernos, estojos e lápis de cor. Em alguns casos, a variação do menor para o maior preço pode chegar a 1.500%.