Início de ano é época de gastos extras para as famílias com crianças e adolescentes em idade escolar. Mesmo para aqueles que não estudam em escolas particulares e, portanto, não precisam pagar a matrícula, as listas de materiais pedidos pelas instituições chegam. Para evitar despesas desnecessárias, os pais devem estar atentos ao que pode ou não ser exigido pelos estabelecimentos de ensino e à diferença de preços entre as lojas.