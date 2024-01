O município de Passo Fundo arrecadou quase R$ 42 milhões com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) entre o fim de 2023 e os primeiros sete dias de 2024. A estimativa da Secretaria da Fazenda é que mais de R$ 121 milhões sejam recolhidos do tributo no município ao longo do ano.