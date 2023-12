Com 80.574 veículos aptos a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Passo Fundo deve arrecadar R$ 118.465.000,48 com o tributo no próximo ano. O valor é uma estimativa que exclui veículos isentos, descontos de antecipação, os programas Bom Motorista e Bom Cidadão, e o índice de inadimplência estimado em 3,89%.