Nos últimos 10 anos, a frota de veículos cresceu 32,5% em Passo Fundo. O número fica abaixo do aumento nacional, de 35% entre 2013 e 2023, mas representa um aumento expressivo no contexto municipal. Conforme estatísticas do Departamento de Trânsito (Detran-RS), hoje Passo Fundo tem 143.656 veículos para 206 mil habitantes. Em 2013, eram 108.385.