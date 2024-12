Nando Reis em nova turnê e mais destaques da agenda cultural do norte do RS

Show nacional com Nando Reis, espetáculos de Natal, teatro e rock regional são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo e Palmeira das Missões neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (5) no norte do RS.

Encantos de Natal

Espetáculo de Natal acontece em frente à Catedral. Companhia Teatral Caravana da Ilusão / Divulgação

Um espetáculo de Natal gratuito e para toda a família movimenta Passo Fundo na noite desta quinta-feira (5). O show Encantos de Natal envolve música, acrobacias e teatro, e será apresentado na Avenida General Neto, em frente à Catedral.

A atração acontece em cima de um ônibus-palco, embalada por trilha sonora interpretada ao vivo. A apresentação começa às 19h, com entrada gratuita.

Natal dos Ervais

Ex-The Voice Kids, Luiza Barbosa se apresenta em Palmeira das Missões. Natal dos Ervais / Divulgação

Até domingo (8), Palmeira das Missões realiza o Natal dos Ervais, com atrações diárias sempre a partir das 19h e entrada gratuita. A programação acontece no Parque Tealmo José Schardong.

Nesta quinta-feira (5), o destaque fica por conta do show de Luiza Barbosa, já na sexta (6) haverá o Auto de Natal Galpão das Artes. No sábado (7) o espetáculo natalino fica por conta do Grupo Alma Gaudéria, e no domingo (8) é a vez da apresentação da Orquestra Jovem de Violão Gaúcho do RS. Confira o cronograma completo nesta reportagem.

Natal da Criatividade

Até o dia 16 de dezembro, a Original Espaço Cultural promove uma série de oficinas temáticas e atividades voltadas para o Natal, como pintura, bordado, aquarela e dança. O valor para participar dos cursos varia entre R$ 20 e R$ 130.

A partir desta quinta já acontecem as oficinas de cerâmica para Presentes Personalizados, das 18h30min às 20h, com a temática duendes. Na sexta-feira (6), a proposta é a criação de casinhas iluminadas das 16h às 17h30min, e já no sábado (7) são os sinos natalinos.

Também no sábado (7), acontece uma oficina de decoração de bolo de Natal com tintas comestíveis, das 16h às 18h. Ao final os participantes podem degustar o bolo, acompanhado de chá, ou podem levá-lo para casa para compartilhar com amigos ou familiares.

Mostra de teatro

Até 16 de dezembro, Passo Fundo recebe a 14ª edição do Festival Teatro é Fazer, realizada pela Escola de Atores. A programação inclui espetáculos e oficinas de formação gratuitas para crianças e jovens atores.

As apresentações ocorrem sempre às 20h, no Teatro Municipal Múcio de Castro. Nesta sexta-feira (6), é a vez da peça Os Fantasmas Se Divertem; no sábado (7) o teatro O Natal das Chiquititas; no domingo (8) A Vila do Chaves sobe ao palco; e na terça-feira (10) acontece o espetáculo Aladdin. Veja a programação neste link.

Aline Love

Aline Love faz lual e showzão no fim de semana. Kassiê de Carvalho / Divulgação

A banda passo-fundense Aline Love & Club Band se apresenta em dose dupla neste fim de semana, uma promoção do Colmei Rock. Os shows acontecem às 20h30min da sexta-feira (6) e às 16h30min do sábado (7), no Grêmio Parque dos Viajantes.

A entrada, tanto para o formato luau quanto para o showzão é R$ 25. Conheça mais sobre os artistas nesta reportagem.

Retalhos de Vida

O Grupo de Teatro da Maturidade Ativa do Sesc Passo Fundo vai estrear sua primeira peça neste sábado (7). Retalhos de Vida é uma peça que surgiu através das vivências dos participantes e se transformou em um espetáculo cheio de histórias emocionantes e reflexivas.

O espetáculo começa às 17h. A entrada é franca, com sugestão de doação de brinquedos para crianças carentes.

Rafael Aragão

Em seu novo show Tô de Escala, o humorista Rafael Aragão conta todas as histórias do chão de fábrica, onde trabalhou por 17 anos. Casos do dia a dia do trabalho, relacionamento com os colegas e supervisores, contados de um jeito único pelo peão.

O stand-up acontece às 19h30min deste sábado (7), no Palazzo Centro de Eventos. Os ingressos têm valor de R$ 30.

Brechó de Garagem

Também neste fim de semana acontece a uma edição especial do Brechó de Garagem, somente com peças para o verão. Será das 9h às 19h no sábado (7) e no domingo (8), na Rua Ouro Preto, 295 - em frente ao Hospital Bezerra, em Passo Fundo.

A organização promete peças com valor máximo de R$ 20, no feminino, masculino e infantil, além de calçados, acessórios e brinquedos.

Tributo à Vida

O Parque da Gare será palco da 4º edição do evento Tributo à Vida: Eventos do Bem, que em 2024 apresenta a temática Reconstruir RS. Serão mais de sies horas de programação gratuita aberta ao público no próximo domingo (8), das 14h às 20h.

Entre as atrações programadas estão música ao vivo, competições, apresentação de teatro e dança, yoga, brinquedos infláveis e até uma corrida de rolimã. Veja a programação nesta reportagem.

Toca do Ratão

A 30ª edição do Toca do Ratão, festival de música autoral de Passo Fundo e região, acontece no domingo (8). O evento começa a partir das 17h no Rito Espaço Coletivo.

Entre as atrações confirmadas estão Odorico Ribeiro, Edu Costa, Johnny Benedetti, bandas Vermelho Brasa, Templô e Corner and the All Star Band. Como forma de ingresso serão arrecadados alimentos não perecíveis, agasalhos, produtos de limpeza, itens de higiene pessoal, absorventes e fraldas.

Nando Reis

Carol Siqueira / Divulgação

O cantor Nando Reis traz sua turnê Uma Estrela Misteriosa para Passo Fundo. O show acontece no domingo (8), a partir das 21h na Arena Gran Palazzo. A apresentação acompanha o lançamento do álbum triplo do cantor, além de um quarto álbum bônus, totalizando 26 canções inéditas e quatro regravações. Os ingressos variam de R$ 56 a R$ 1.700.