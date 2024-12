Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 11 de dezembro

"O Senhor dos Anéis" ganha filme em anime. História gira em torna de Helm Hammerhand, o lendário Rei de Rohan. Warner Bros / Divulgação

Ambientado 183 anos antes dos eventos narrados na trilogia original dos filmes de O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim chega aos cinemas de Passo Fundo para contar o destino da Casa de Helm Martelo de Pedra, o lendário Rei de Rohan.

Além da animação que se passa na Terra Média, outra opção para a família toda é o musical da Disney Moana 2, que acompanha o reencontro de Moana e Maui para uma nova aventura pelos mares. Confira a seguir a programação nas salas de cinema da cidade, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 11 de dezembro.

Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim

Um ataque repentino de Wulf, um astuto e implacável senhor Dunlending que busca vingança pela morte de seu pai, força Helm e seu povo a fazer uma ousada última resistência na antiga fortaleza do Hornburg — que mais tarde será conhecida como a Fortaleza de Helm. Encontrando-se em uma situação cada vez mais desesperadora, Hera, a filha de Helm, deve reunir a vontade para liderar a resistência contra um inimigo mortal determinado a sua completa destruição. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 16h (todos os dias)

: às 16h (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 16h15min, às 19h e às 21h45min (todos os dias)

Moana 2

Passados três anos desde a última jornada marítima, um chamado de seus ancestrais leva a jovem polinésia Moana de volta para águas perigosas e distantes da Oceania com um grupo improvável de marinheiros. Com a ajuda também do semideus Maui, ela deve quebrar uma maldição terrível que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo. Nessa grandiosa missão, Moana e sua equipe vão desbravar novos territórios e enfrentar velhos e novos inimigos. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 14h30min, às 16h40min, às 18h50min e às 21h (todos os dias)

: às 14h30min, às 16h40min, às 18h50min e às 21h (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 14h, às 15h, às 16h, às 17h, às 18h, às 19h e às 20h (sábado e domingo), às 15h30min, às 16h30min, às 17h30min, às 18h30min, às 19h30min e às 21h30min (exceto fim de semana)

Wicked

Elphaba é uma jovem como outra qualquer do Reino de Oz, mas incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua rotina é tranquila e pouco interessante, mas ao iniciar seus estudos na Universidade de Shiz, seu destino encontra Glinda, uma jovem popular e ambiciosa, nascida em berço de ouro, que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma. As duas iniciam uma inesperada amizade; no entanto, suas diferenças entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam. A classificação é 10 anos.

Passo Fundo Shopping: às 20h (todos os dias)

Gladiador II

Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus nas mãos de seu tio, Lucius é forçado a entrar no Coliseu depois que seu lar é conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma com mão de ferro. Com a raiva em seu coração e o futuro do império em jogo, Lucius deve olhar para o seu passado para encontrar força e devolver a glória ao seu povo. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 21h20min (todos os dias)

: às 21h20min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 18h e às 20h45min (todos os dias)

Ainda Estou Aqui

Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com um importante político, muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar. Forçada a abandonar sua rotina de dona de casa, Eunice Paiva se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 18h40min (todos os dias)

: às 18h40min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 20h30min (exceto fim de semana) e às 21h (sábado e domingo)

Operação Natal

Depois de um sequestro chocante que abalou o Polo Norte, o Comandante da Força Tarefa deverá fazer uma parceria com o mais famoso caçador de recompensas do mundo para salvar o Natal de diversas crianças e adultos ao redor do mundo. Isso porque a vítima do sequestro foi ninguém mais e ninguém menos que o Papai Noel. A classificação é 12 anos.

Passo Fundo Shopping: às 15h30min (sábado e domingo) e às 17h45min (todos os dias)

Robô Selvagem

A épica aventura acompanha a jornada de uma robô que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo pouco a pouco o relacionamentos com os animais nativos, e até adotando um filhotinho de ganso órfão. A classificação é livre.

Bella Città Shopping: às 13h50min (todos os dias)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)