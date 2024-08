Nas telonas Notícia

Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 14 de agosto

As grandes estreias da semana são o aguardado "É Assim Que Acaba", além de "Armadilha" e "Borderlands". Sócios do Clube do Assinante têm desconto de 50% nos ingressos

07/08/2024 - 14h34min