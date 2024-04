Aos 55 anos, Hugh Jackman volta a interpretar Wolverine. Desta vez, ele dá vida ao mutante no longa Deadpool e Wolverine (2024), nova aposta da Marvel que teve um novo trailer divulgado na segunda-feira (22). A recente aparição do personagem gerou repercussão nas redes sociais e Jackman permaneceu nos Top Trends do X (Twitter) na manhã desta terça-feira (23).