Madonna e a The Celebration Tour, que celebra os 40 anos da carreira da cantora norte-americana, farão a alegria dos fãs na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e de milhares de espectadores na Globo, no Multishow e no Globoplay, que exibirão com exclusividade e na integra o evento no dia 4 de maio. As informações foram disponibilizadas na tarde desta segunda-feira (25) pela assessoria de imprensa da emissora.