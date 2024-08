Com o início da venda de ingressos nesta segunda-feira (5), foi divulgada também a programação oficial do 16º Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. As atividades começam já na próxima sexta-feira (9), reunindo grupos da Argentina, Ceará, Chile, Colômbia, Itália, Macedônia, México, Pará, Paraguai, Paraíba, Polônia, República Tcheca, Ucrânia e Alemanha.